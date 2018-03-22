Ещё
Два человека пострадали при столкновении автомобиля с остановкой на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с остановкой на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля с остановкой общественного транспорта в Восточном Измайлово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На ул. 15-я Парковая в районе д. 24 легковой автомобиль Nissan Teana вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате два человека были травмированы», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в аварии пострадали водитель иномарки и пожилая женщина, стоявшая на остановке. По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает полиция.
Агентство «Москва»: последние новости
СК просит суд перевести под домашний арест отца полковника МВД РФ Д.Захарченко Подозреваемый в избиении сожительницы актер А.Наряднов отпущен под подписку о невыезде Полицейские задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве на сумму более 2,5 млрд руб.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии68
Савченко задержана332
Мэй может остаться без поддержки34
Обязательное медстрахование предложили отменить336
Генсек НАТО призвал Россию к ответу335
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение