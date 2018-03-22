Два человека пострадали при столкновении автомобиля с остановкой на востоке Москвы

«На ул. 15-я Парковая в районе д. 24 легковой автомобиль Nissan Teana вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате два человека были травмированы», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в аварии пострадали водитель иномарки и пожилая женщина, стоявшая на остановке. По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает полиция.