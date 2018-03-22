Ещё
В Коркинском районе в ДТП погибло два человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

В Коркинском районе в ДТП погибло два человека 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
22 марта в 13:15 на 8-м километре автодороги Коркино-Первомайский, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21214, мужчина, 1937 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Шевроле Ланос. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, мужчина, 1979 года рождения, и пассажир ВАЗа, женщина, 1948 года рождения, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.
«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Отметим, у водителя автомобиля Шевроле остались дети 5 и 14 лет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Уральский меридиан: последние новости
В Екатеринбурге фитнес тренера посадят за то что посидел на диване В отделениях Почты России будут установлены видеокамеры УрФО: туалетное порно, рыбачье свинство, жизнь на вахте 18+
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии73
Савченко задержана335
Мэй может остаться без поддержки36
Обязательное медстрахование предложили отменить339
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога236
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение