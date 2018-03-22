В Коркинском районе в ДТП погибло два человека

22 марта в 13:15 на 8-м километре автодороги Коркино-Первомайский, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21214, мужчина, 1937 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Шевроле Ланос. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, мужчина, 1979 года рождения, и пассажир ВАЗа, женщина, 1948 года рождения, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.