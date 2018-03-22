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В Техасе водитель после драки въехал в толпу людей у бара
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В Техасе водитель после драки въехал в толпу людей у бара 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Разъяренный автомобилист после ссоры около бара намеренно наехал на группу людей в американском штате Техас, в результате пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал KHOU со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в четверг рано утром в пригороде Хьюстона. По данным полиции, совершивший наезд мужчина ввязался в драку на парковке одного из местных баров. После чего он сел в автомобиль и преднамеренно направил его в сторону группы людей.
По мнению следователей, мужчина нацелил транспортное средство на своих обидчиков и не хотел навредить случайным людям.
Как сообщает телеканал, двое пострадавших в результате наезда были госпитализированы. Водитель автомобиля также был доставлен в больницу с повреждениями в сопровождении полицейских. По данным телеканала, свои увечья он мог получить во время драки.
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