Водитель уронил светофор на перекрёстке

Дорожно-транспортное происшествие на московской улице попало в объектив видеорегистратора. Водитель джипа перед светофором ускорился, видимо, намереваясь проскочить его на последних секундах разрешающего сигнала, но тут же столкнулся с совершающим неожиданный манёвр другим автомобилем. В результате столкновения чёрный джип налетел на столб, на котором был закреплён светофор. От удара светофор, висевший над проезжей частью, упал. К счастью, пассажиры, стоявшие на тротуаре, сумели отскочить и отделались синяками. О том, пострадали ли водители, не сообщается.