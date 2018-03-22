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Водитель уронил светофор на перекрёстке
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Водитель уронил светофор на перекрёстке 

Рамблер 1 час назад
Дорожно-транспортное происшествие на московской улице попало в объектив видеорегистратора. Водитель джипа перед светофором ускорился, видимо, намереваясь проскочить его на последних секундах разрешающего сигнала, но тут же столкнулся с совершающим неожиданный манёвр другим автомобилем. В результате столкновения чёрный джип налетел на столб, на котором был закреплён светофор. От удара светофор, висевший над проезжей частью, упал. К счастью, пассажиры, стоявшие на тротуаре, сумели отскочить и отделались синяками. О том, пострадали ли водители, не сообщается.
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