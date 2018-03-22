При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд 

Субмарина военно-морских сил США Hartford принимала участие в пятинедельных учениях в Арктике по отработке условных ударов по России. По сценарию учений подводная лодка должна была всплыть и нанести удар по условному противнику. Но субмарина, несущая крылатые ракеты и оснащённая технологией «стелс», которая признана гордостью военно-морского флота Соединённых Штатов, не смогла противостоять природной стихии — она застряла в арктических льдах. Для подлодки Hartford это уже не первое происшествие. В 2003 году лодка наскочила на мель возле Сардинии, а в 2009 году столкнулась с американским десантно-вертолётным транспорт-доком в районе Персидского залива.