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В Комсомольске-на-Амуре нашли пропавшую семью
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В Комсомольске-на-Амуре нашли пропавшую семью из семи человек 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Fotolia / Alexandr Blinov
Полиция нашла семью из семи человек, которая пропала в феврале, в Комсомольске-на-Амуре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Заявление о пропаже семьи поступило 12 февраля. Среди членов семьи— четыре ребенка в возрасте от года до 10 лет. До 9 марта телефоны пропавших фиксировались в сети, потом — перестали. Были заведены розыскные дела.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре установили местонахождение многодетной семьи из села Мариинский Рейд Ульчского района Хабаровского края, объявленной в розыск в феврале текущего года. Как выяснилось, семья переехала в Город юности", — сообщила Волк.
Угрозы жизни и здоровью членов семьи, в том числе детей, нет.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства, побудившие их покинуть свое постоянное место жительства.
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