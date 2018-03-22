В Комсомольске-на-Амуре нашли пропавшую семью из семи человек

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре установили местонахождение многодетной семьи из села Мариинский Рейд Ульчского района Хабаровского края, объявленной в розыск в феврале текущего года. Как выяснилось, семья переехала в Город юности", — сообщила Волк. Заявление о пропаже семьи поступило 12 февраля. Среди членов семьи— четыре ребенка в возрасте от года до 10 лет. До 9 марта телефоны пропавших фиксировались в сети, потом — перестали. Были заведены розыскные дела.

Угрозы жизни и здоровью членов семьи, в том числе детей, нет.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства, побудившие их покинуть свое постоянное место жительства.