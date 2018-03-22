Один человек погиб, один пострадал в ДТП с иномаркой и большегрузом на Дону

Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с иномаркой и большегрузом в Семикаракорском районе Ростовской области 22 марта.

Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла утром на трассе Ростов — Волгодонск

Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

После столкновения обе машины съехали в кювет, прицеп грузовика опрокинулся.

В результате ДТП водитель иномарки погиб, его пассажирка с травмами доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка.