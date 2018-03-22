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Один человек погиб, один пострадал в ДТП с иномаркой и большегрузом на Дону
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Один человек погиб, один пострадал в ДТП с иномаркой и большегрузом на Дону 

АиФ Ростов 32 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с иномаркой и большегрузом в Семикаракорском районе Ростовской области 22 марта.
Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла утром на трассе Ростов — Волгодонск.
Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.
После столкновения обе машины съехали в кювет, прицеп грузовика опрокинулся.
В результате ДТП водитель иномарки погиб, его пассажирка с травмами доставлена в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
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