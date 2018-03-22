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Позирующую для фото туристку смыло волной
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Позирующую для фото туристку смыло огромной волной 

Lenta.ru 1 час назад
В Гондурасе позирующую для снимка туристку смыло волной. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел на острове Роатан в Карибском море. На видео девушка пытается залезть на волнорез, несмотря на то, что море выглядит неспокойным. Ее подруга стоит на понтоне и готовится сделать фотографию на телефон, когда туристку накрывает огромная волна.
По словам свидетелей, девушка упала в воду, однако ей удалось выбраться, она отделалась только синяками и ссадинами.
В августе 2016 года сообщалось о четырех индийских подростках, которых смыло в море при попытке сделать совместное селфи во время шторма. Их поиски не увенчались успехом.
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