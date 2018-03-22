Ещё
Медики рассказали о состоянии детей в Колоколамске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав Московской области сообщил о состоянии отравившихся в Волоколамске детей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое из шести поступивших вчера в Волоколамскую больницу детей переведены в Филатовскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«По состоянию на 10.00 22 марта из шестерых детей, поступивших вчера в Волоколамскую больницу, трое — переведены в Филатовскую клиническую больницу. На данный момент в Волоколамской ЦРБ находятся три ребенка с различными диагнозами, не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами. У всех детей состояние удовлетворительное, наблюдаются улучшения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «за минувшую ночь не зафиксировано ни одного нового обращения в больницу».
«Сегодня в Волоколамской ЦРБ будут работать врачи узкой специализации, в частности пульмонологи, дерматологи, аллергологи и другие. Разбирательство в ситуации продолжается»», — добавили в пресс-службе.
Rambler News Service: последние новости
В центре Москвы произошло обрушение кровли здания В Москве задержали экс-депутата Госдумы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей СК начал проверку по факту схода с рельсов локомотива в Тверской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»137
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах81
Офицеры МВД подрались на совещании87
С IKEA можно попрощаться5
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»237
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение