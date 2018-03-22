Медики рассказали о состоянии детей в Колоколамске

Трое из шести поступивших вчера в Волоколамскую больницу детей переведены в Филатовскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«По состоянию на 10.00 22 марта из шестерых детей, поступивших вчера в Волоколамскую больницу, трое — переведены в Филатовскую клиническую больницу. На данный момент в Волоколамской ЦРБ находятся три ребенка с различными диагнозами, не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами. У всех детей состояние удовлетворительное, наблюдаются улучшения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «за минувшую ночь не зафиксировано ни одного нового обращения в больницу».
«Сегодня в Волоколамской ЦРБ будут работать врачи узкой специализации, в частности пульмонологи, дерматологи, аллергологи и другие. Разбирательство в ситуации продолжается»», — добавили в пресс-службе.