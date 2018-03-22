Пациент психбольницы убил многодетного отца в Удмуртии

Житель Удмуртии, выписанный из психбольницы, убил отца семерых детей

Следственным органам Удмуртии поступила информация об убийстве 39-летнего жителя села Малая пурга в собственном доме, по подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый 37-летний мужчина.

"В начале марта 2018 года после выписки мужчина поселился у сестры, которая проживала с гражданским супругом и их семерыми несовершеннолетними детьми. Двадцатого марта ночью, когда все спали, подозреваемый напал на мужа сестры с ножом и нанес множество ударов, в результате которых мужчина скончался в больнице через непродолжительное время", — сообщает СУСК. По данным ведомства, подозреваемый является инвалидом по психическому заболеванию. Незадолго до случившегося он проходил принудительный курс лечения по решению суда за причинение ножевого ранения знакомому. Администрация специализированного медицинского психиатрического учреждения, где он проходил курс лечения, обратилась в суд с ходатайством об отмене принудительной меры, поскольку подозреваемый, по мнению врачей, больше в ней не нуждался и рекомендовала наблюдение у врача-психиатра по месту жительства.

На допросе задержанный мужчина сообщил следователю, что услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры. Кроме того, ему лично казалось, что между супругами недостаточно хорошие отношения.

"Кроме расследования убийства, следователи проверяют преждевременную выписку мужчины из психбольницы", — сообщает следствие.