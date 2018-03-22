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Офицеры МВД подрались на совещании
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Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Офицеры МВД подрались на совещании 

Рамблер 3 часа назад
Чрезвычайное происшествие случилось в отделе МВД в столице. Два офицера вступили в схватку. По-видимому, конфликт начался из-за того, что один офицер не согласился с выступавшим коллегой или высказал ему критические замечания. Тот попытался доказать свою правоту словами, но не преуспел, поэтому перешёл к более действенному методу — рукопашной. В итоге буянов пришлось разнимать коллегам. Любопытно, что некоторые другие офицеры остались на прежних местах и спокойно наблюдали за поединком товарищей по работе.
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