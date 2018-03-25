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В Воронеже упавшая с крыши льдина убила мужчину
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В Воронеже упавшая с крыши льдина убила мужчину 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В центре Воронежа из-за упавшей ледяной глыбы погиб мужчина. Об этом сообщили очевидцы, позвонив в Службу спасения 112. Трагедия случилась днем 25 марта в районе дома №2 по улице Театральной.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.
Это не первый подобный несчастный случай в этом месяце. Десять дней назад, 15 марта, на 35-летнюю женщины с крыши на улице Плехановской упала глыба льда. Пострадавшая получила серьезные травмы и ее госпитализировали в больницу.
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