В Ленобласти при ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Пятеро человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"На 636 километре автодороги «Россия» водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, столкнулся с остановившимся на остановке автобусом ПАЗ. В результате в автобусе пострадали пять человек, среди них один несовершеннолетний. Их состояние удовлетворительное", — сказано в сообщении.
Ведется проверка.