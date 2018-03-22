В Ленобласти при ДТП с автобусом и грузовиком пострадали пять человек

С. - ПЕТЕРБУРГ , 22 мар — РИА Новости . Пятеро человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тосненском районе Ленинградской области , сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. "На 636 километре автодороги «Россия» водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, столкнулся с остановившимся на остановке автобусом ПАЗ. В результате в автобусе пострадали пять человек, среди них один несовершеннолетний. Их состояние удовлетворительное", — сказано в сообщении. Ведется проверка.