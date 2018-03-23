Следователи начали проверку из-за гибели жительницы Удмуртии при пожаре 

Следователи начали проверку из-за гибели жительницы деревни Люкшудья при пожаре, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Удмуртии. Инцидент произошёл в среду, 21 марта. 45-летний сожитель девушки пытался её спасти, но получил серьёзные ожоги. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
У погибшей были нарушения опорно-двигательного аппарата.
По предварительной информации, причина пожара — короткое замыкание электропроводки при использовании электрообогревателя помещения.
В 2017 году URA.RU сообщало, что в Тюмени в перинатальном центре произошло возгорание.