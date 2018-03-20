Туристический автобус разбился в Таиланде 

Два человека стали жертвами ДТП на юге Таиланда, семь человек серьезно пострадали, сообщает портал Phuket News.
Авария произошла во вторник утром, 20 марта, в провинции Пханга. В салоне автобуса находились восемь туристов из Китая.
Чудеса на виражах
Самые нелепые ДТП Автобус, перевозивший туристов на экскурсию, столкнулся на трассе с грузовиком.
В аварии погибли водитель автобуса (гражданин Таиланда) и туристка из Китая. Семеро пассажиров автобуса, также граждане Китая, были госпитализированы с различными травмами. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Местные правоохранители расследуют все обстоятельства аварии.
Напомним, на прошлой неделе в Таиланде автобус с российскими туристами врезался в дерево.
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