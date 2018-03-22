Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом

"Девочка в розовом" стала хитом в сети. Видео, где ребенок демонстрирует угрожающие жесты губернаторы Московской области Андрею Воробьеву, продолжает набирать популярность.
Изображающая из себя героиню боевика девочка затесалась в толпу жителей Волоколамска, которые встретились накануне с Воробьевым. Губернатор приехал в подмосковный город, отреагировав на сообщения об отравлении 50 детей. Предполагалось, что причиной ЧП стал газ с местной свалки "Ядрово", закрытия которой много лет требуют местные жители.
Ролик с "девочкой в розовом" вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые комментаторы предложили выдвинуть малышку в губернаторы Подмосковья. "Жест смерти", продемонстрированный героиней видео, становится мемом: по мнению комментаторов, им можно иллюстрировать все что угодно — даже возможную блокировку Telegram.
Стихийную акцию протеста, возникшую после инцидента, посетил и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. В его случае одними жестами не обошлось: недовольные местные жители его освистали и ударили по голове.
21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав занялся выяснением обстоятельств инцидента — но не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне "Ядрово".
Воробьев на встрече с жителями признал, что полигон доставляет им большие неудобства. "В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу — это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача — с привлечением всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации", — объяснил губернатор.
Глава Подмосковья пообещал, что активная фаза рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" начнется на следующей неделе. По словам Воробьева, старая карта полигона будет практически закрыта. Будет возведен купол, который обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. Все процедуры завершатся к 15 июня, передает РИА Новости.