Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом

Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом

Изображающая из себя героиню боевика девочка затесалась в толпу жителей Волоколамска , которые встретились накануне с Воробьевым. Губернатор приехал в подмосковный город, отреагировав на сообщения об отравлении 50 детей. Предполагалось, что причиной ЧП стал газ с местной свалки "Ядрово", закрытия которой много лет требуют местные жители.

Ролик с "девочкой в розовом" вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые комментаторы предложили выдвинуть малышку в губернаторы Подмосковья. "Жест смерти", продемонстрированный героиней видео, становится мемом: по мнению комментаторов, им можно иллюстрировать все что угодно — даже возможную блокировку Telegram.

Стихийную акцию протеста, возникшую после инцидента, посетил и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов . В его случае одними жестами не обошлось: недовольные местные жители его освистали и ударили по голове.

21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав занялся выяснением обстоятельств инцидента — но не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне "Ядрово".

Воробьев на встрече с жителями признал, что полигон доставляет им большие неудобства. "В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу — это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача — с привлечением всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации", — объяснил губернатор.