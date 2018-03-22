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Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
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Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске 

Рамблер 1 час назад
Самолёт вылетел 21 марта в 20.45 из московского аэропорта Шереметьево и должен был следовать до Владивостока. Однако спустя некоторое время после вылета одному из пассажиров стало плохо. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. На земле пассажира встретили сотрудники скорой помощи, которые и отправили мужчину в городскую больницу. Самолёт дозаправили в Новосибирске, после чего он вылетел во Владивосток. На кадрах, снятых одним из пассажиров, запечатлён момент, когда производилась дозаправка.
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