Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске 

Самолёт вылетел 21 марта в 20.45 из московского аэропорта Шереметьево и должен был следовать до Владивостока. Однако спустя некоторое время после вылета одному из пассажиров стало плохо. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. На земле пассажира встретили сотрудники скорой помощи, которые и отправили мужчину в городскую больницу. Самолёт дозаправили в Новосибирске, после чего он вылетел во Владивосток. На кадрах, снятых одним из пассажиров, запечатлён момент, когда производилась дозаправка.