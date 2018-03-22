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Супруги сожгли няню своего ребенка
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Супруги сожгли няню своего ребенка 

Рамблер 1 час назад
В Англии начался судебный процесс над супругами, которые расправились с няней своего ребёнка. Они решили, что 21-летняя француженка — колдунья и воровка, а также обвинили её в сговоре с экс-возлюбленным хозяйки, солистом популярной группы. Девушка приехала в Лондон, чтобы изучать английский язык, устроилась в семью, где следила за детьми и вела домашнее хозяйство. Однако её друзья рассказывают, что работа была рабской: няне не платили денег, а временами даже били. Девушка собиралась уволиться, но супруги жестоко убили её.
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