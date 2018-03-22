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Страшное ДТП в Таиланде: 20 человек погибли
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Почти 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Таиланде 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
По крайней мере 19 человек погибли и около 35 пострадали в результате аварии с участием грузовика и двухэтажного автобуса на северо-востоке Таиланда. Об сообщает Bangkok Post со ссылкой на полицию.
Автобус, перевозивший 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. Отмечается, что в результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево.
Водитель автобуса выжил в результате происшествия.
Точная причина аварии пока неизвестна. Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 11 человек погибли и 54 пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Эквадоре.
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