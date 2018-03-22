Страшное ДТП в Таиланде: 20 человек погибли

Почти 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Таиланде

По крайней мере 19 человек погибли и около 35 пострадали в результате аварии с участием грузовика и двухэтажного автобуса на северо-востоке Таиланда . Об сообщает Bangkok Post со ссылкой на полицию. Автобус, перевозивший 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. Отмечается, что в результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Водитель автобуса выжил в результате происшествия. Точная причина аварии пока неизвестна. Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается. Ранее стало известно, что по меньшей мере 11 человек погибли и 54 пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Эквадоре