Житель Екатеринбурга прописал у себя 20 тыс. человек

Житель Екатеринбурга сознался в незаконной прописке 20 тыс. иностранцев

«В прокуратуре Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тысяч иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения», — передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры. Житель Екатеринбурга признался в том, что прописал у себя в квартире порядка 20 тыс. иностранных граждан за 10 лет, сообщает региональная прокуратура

Там добавили, что в этой квартире гражданину принадлежит всего 16 квадратных метров.

Ранее мужчину допрашивали в качестве подозреваемого, но без предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

«Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от начальника УМВД Екатеринбурга активизировать расследование данного уголовного дела, приняв меры по пресечению новых фактов совершения преступления в сфере незаконной миграции», — сообщили в ведомстве. Старший помощник прокурора области Марина Канатова рассказала, что мужчина прописывал приезжих по месту пребывания, а не по месту жительства, то есть прописка была временной.