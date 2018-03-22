Ещё
Житель Екатеринбурга прописал у себя 20 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет повышение подоходного налога
Россиян ждет повышение подоходного налога

Житель Екатеринбурга сознался в незаконной прописке 20 тыс. иностранцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Екатеринбурга признался в том, что прописал у себя в квартире порядка 20 тыс. иностранных граждан за 10 лет, сообщает региональная прокуратура.
«В прокуратуре Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тысяч иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения», — передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.
Там добавили, что в этой квартире гражданину принадлежит всего 16 квадратных метров.
Ранее мужчину допрашивали в качестве подозреваемого, но без предъявления обвинения и избрания меры пресечения.
Старший помощник прокурора области Марина Канатова рассказала, что мужчина прописывал приезжих по месту пребывания, а не по месту жительства, то есть прописка была временной.
«Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от начальника УМВД Екатеринбурга активизировать расследование данного уголовного дела, приняв меры по пресечению новых фактов совершения преступления в сфере незаконной миграции», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что следователи начали доследственную проверку миграционного отдела полиции в Свердловской области, где местный житель зарегистрировал в одной квартире около 7 тыс. человек.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Витаса задержали за стрельбу в Барвихе В Саратове сотрудников Росгвардии пытались убить взрывом ноутбука Воробьев назначил ответственного по экологии на полигоне «Ядрово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога920
Призывников заставят являться в военкомат без повесток224
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке173
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики94
Панин с огромным долгом сбежал из России154
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение