Задержан подозреваемый в покушении на Хамдаллу

В секторе Газа задержали подозреваемого в покушении на премьера Палестины

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Правоохранительные органы сектора Газа задержали главного подозреваемого в недавнем покушении на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу и потеряли в перестрелке со злоумышленником двух офицеров, передает местное агентство "Маан". Полицейские, подконтрольные исламистскому движению ХАМАС , больше недели искали тех, кто заложил взрывное устройство на пути следования кортежа главы правительства, приезжавшего в анклав с редким визитом с Западного берега реки Иордан. Ранее в четверг официальный представитель местного МВД Ияд аль-Бузум сообщил, что подозреваемый вместе с сообщниками блокирован в районе лагеря беженцев Нусейрат и оказывает вооруженное сопротивление полицейским. Официальных заявлений об итогах операции пока не было. Несмотря на то, что сам Хамдалла при покушении не пострадал, инцидент осложнил отношения ХАМАС с конкурирующим движением ФАТХ , чей лидер, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас , обвинил в случившемся исламистов и пригрозил сектору Газа новыми санкциями. ХАМАС отрицает причастность к подрыву кортежа и давал понять, что подозревает одну из враждебных ему мелких джихадистских группировок. ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой. Оба конкурирующих движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.