В Москве задержан экс-депутат Госдумы

"Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил", — сообщила Волк.

По данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка "Петрокоммерц", у которого была отозвана лицензия в 2015 году.