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В Москве задержан экс-депутат Госдумы
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В Москве задержали экс-депутата Госдумы Варшавского 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка "Петрокоммерц", сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 миллиардов рублей рублей, принадлежащих коммерческому банку", — сообщила Волк.
По данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка "Петрокоммерц", у которого была отозвана лицензия в 2015 году.
"Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил", — сообщила Волк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество). Бывшего депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения.
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