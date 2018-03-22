Суд утвердил конфискацию имущества Захарченко

Мосгорсуд утвердил конфискацию квартир и имущества полковника Захарченко

Сам Захарченко в ходе процесса заявил более десятка ходатайств — о вызове и допросе ряда лиц, об истребовании ряда документов в СК, в числе которых материалы о принадлежности изъятого в квартире его сестры золотого слитка. Полковник утверждает, что слиток не его, а третьего лица, что подтверждается документами о покупке золота, находящимися в СК. Всего стороной ответчиков было заявлено около 30 ходатайств, все они были отклонены Мосгорсудом.

Кроме того, полковник заявил, что не имеет к крупной сумме наличности какого-либо отношения. По словам экс-полицейского, в указанной квартире не найдено ни одного отпечатка его пальца.

Весь процесс в Мосгорсуде в четверг длился около девяти часов. За это время отец полковника Виктор Захарченко успел сначала поучаствовать в процессе по видеоконференцсвязи из "аквариума" в Басманном суде Москвы , а затем как свободный человек. В ходе процесса Захарченко-старший был переведен под домашний арест. Однако к концу рабочего дня связь с Басманным судом была прервана и отец Захарченко в прениях выступить не смог.

Ранее заседание было отложено в связи с неполучением находящимся в СИЗО Дмитрием Захарченко и его отцом копий материалов дела, апелляционных жалоб и дополнений.

Адвокаты также просили суд обеспечить участие в процессе полковника и его отца, как это было в первой инстанции, но Мосгорсуд отказал обеспечивать их участие по видеоконференцсвязи. Однако в последующем такое участие обеспечено все же было.

Представитель сестры полковника Ирины Разгоновой и ее супруга Владимира в ходе процесса отметил, что крупная сумма наличности, обнаруженная в квартире, принадлежит последнему. Эти деньги, отметил юрист Виктор Емельнов, с "большей долей вероятности" заработаны предпринимателем Владимиром Разгоновым с помощью инвестиций в криптовалюту.

"При этом в день обыска мать Захарченко звонила отцу и сказала, чтоб тот ехал на квартиру и говорил, что все это его", — отметил геерал Бочкарев. В свою очередь прокурор Сергей Бочкарев отметил, что ранее ответчики называли то кладом, то утверждали, что нажили имущество выращиванием и продажей огурцов и помидор.

В минувшем декабре Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией и его семьи на многие миллиарды рублей. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях. Защита полковника расценивала намерение отобрать у него имущество до приговора по делу о коррупции как "правовой беспредел" и впоследствии обжаловала это решение.

Расследование по трем эпизодам преступлений Захарченко завершено, он знакомится с материалами дела. Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин . Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину . Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск. Кроме того, по этому эпизоду был арестован водитель Сенина.

Вторая взятка полковника — дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%, полагает СК. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, и 800 тысяч тоже получил он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.