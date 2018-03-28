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Житель Магадана набросился с ножом на врачей «скорой»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полиция открыла огонь по жителю Магадана за угрозу врачам «скорой» 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Магадане органы правопорядка открыли стрельбу по мужчине, который угрожал ножом врачам "скорой помощи". Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.
По версии следствия, 25 марта в полицию позвонили врачи, которые сообщили об агрессивном мужчине с ножом. После прибытия полицейских мужчина продолжил угрозы.
"Размахивая ножом, он выкрикивал в адрес сотрудников полиции угрозы убийством. Для предотвращения противоправных и агрессивных действий мужчины стражи порядка были вынуждены применить огнестрельное оружие", — говорится на сайте.
Сообщается, что мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
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