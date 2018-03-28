Житель Магадана набросился с ножом на врачей «скорой»

Полиция открыла огонь по жителю Магадана за угрозу врачам «скорой»

Магадане органы правопорядка открыли стрельбу по мужчине, который угрожал ножом врачам "скорой помощи". Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, 25 марта в полицию позвонили врачи, которые сообщили об агрессивном мужчине с ножом. После прибытия полицейских мужчина продолжил угрозы.

"Размахивая ножом, он выкрикивал в адрес сотрудников полиции угрозы убийством. Для предотвращения противоправных и агрессивных действий мужчины стражи порядка были вынуждены применить огнестрельное оружие", — говорится на сайте.

Сообщается, что мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.