Житель Магадана набросился с ножом на врачей «скорой»

В Магадане органы правопорядка открыли стрельбу по мужчине, который угрожал ножом врачам "скорой помощи". Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.
По версии следствия, 25 марта в полицию позвонили врачи, которые сообщили об агрессивном мужчине с ножом. После прибытия полицейских мужчина продолжил угрозы.
"Размахивая ножом, он выкрикивал в адрес сотрудников полиции угрозы убийством. Для предотвращения противоправных и агрессивных действий мужчины стражи порядка были вынуждены применить огнестрельное оружие", — говорится на сайте.
Сообщается, что мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.