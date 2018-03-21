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В Крыму произошло ДТП с семью пострадавшими
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В Крыму произошло ДТП с семью пострадавшими 

RT на русском 1 час назад
В Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие с семью пострадавшими, сообщает Nation News. Как заявили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, 21 марта в Симферополе автомобиль ВАЗ-2103 врезался в иномарку. От сильного удара машина отлетела в сторону, где столкнулась с автобусом.
В результате пострадали люди, находившиеся в автомобиле предполагаемого виновника ДТП, в том числе несовершеннолетний. Травмы получили и пассажиры автобуса, среди которых также был ребёнок.
Представители дорожной полиции установят подробности случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.
RT на русском: последние новости
Источник: три человека пострадали при обрушении реконструируемого здания в Москве Заслонивший солдата офицер погиб при взрыве гранаты во время учений в Белгородской области Отец Литвиненко рассказал об убийце его сына
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