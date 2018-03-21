В Крыму произошло ДТП с семью пострадавшими

Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие с семью пострадавшими, сообщает Nation News. Как заявили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции , 21 марта в Симферополе автомобиль ВАЗ-2103 врезался в иномарку. От сильного удара машина отлетела в сторону, где столкнулась с автобусом.

В результате пострадали люди, находившиеся в автомобиле предполагаемого виновника ДТП, в том числе несовершеннолетний. Травмы получили и пассажиры автобуса, среди которых также был ребёнок.

Представители дорожной полиции установят подробности случившегося.