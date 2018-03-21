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Власти отреагировали на мусорный кризис в Волоколамске
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Воробьев пообещал вдвое сократить объем ввозимого мусора на свалку под Волоколамском 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после встречи с инициативной группой жителей Волоколамска 21 марта пообещал вдвое снизить поток мусоровозов на полигон «Ядрово», расположенный рядом с городом и летом установить факел на полигоне, чтобы снизить уровень запаха от свалки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Это было требование инициативной группы, мы существенно снизим нагрузку на полигон во время рекультивации, — сказал Воробьев. — По сути практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются».
Учитывая, что выбросы свалочных газов неминуемо будут, должна быть возможность отправить и детей, и взрослых, которые в этом нуждаются, в санатории, в дома отдыха и обеспечить размещение в лагерях, сказал Воробьев. Детей правительство Московской области готово отправить в санатории уже сейчас. «Все готово прямо сейчас», — сказал Воробьев.
Контракт на дегазацию заключен, голландские специалисты, компания Multriwell, с которой ранее ООО «Ядрово» подписало договор об установке системы дегазации без проведения конкурсных процедур, должны в июне полностью решить проблемы выбора газа, сказал Воробьев. «До середины июня, мы будем стараться в первой декаде июня зажечь факел (на полигоне, прим. »Ведомостей»), который, соответственно, позволит нам ликвидировать этот неприятный запах», — сказал губернатор. Кроме того, в Подмосковье строятся новые полигоны, уточнил он.
Ранее Минздрав Московской области сообщил, что в центральную больницу Волоколамска доставлены 57 детей. Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил «Ведомостям», что госпитализированы около 20 детей, предположительно им стало плохо от запахов с мусорного полигона «Ядрово». За медицинской помощью обращаются и взрослые, однако точной информации о числе пострадавших нет — врачи «таких данных не предоставляют даже властям города», сказал он. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать», — заявил Лазарев.
После сообщений о госпитализированных детях Воробьев приехал в Волоколамск, съездил с проверкой на полигон и встретился с жителями.
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