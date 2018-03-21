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Протестующие набросились на главу Волоколамска
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Протестующие набросились на главу Волоколамска 

Рамблер 2 часа назад
Участники стихийного митинга у Центральной районной больницы Волоколамска напали на главу района Евгения Гаврилова и закидали снежками губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово», в результате которого в больнице оказались 57 местных жителей.
Как сообщает «Сноб», Гаврилов и Воробьев прибыли в больницу, чтобы поговорить с пострадавшими. Первым в здание вошел Воробьев. Замешкавшегося Гаврилова окружила толпа.
Митингующие несколько раз ударили его, сорвали очки и оторвали капюшон. Вскоре к больнице подъехали два автобуса с бойцами ОМОНа.
Инцидент с Воробьевым произошел на выходе из больницы. Митингующие ожидали, что губернатор поговорит с толпой, но он лишь ответил на несколько вопросов журналистов и в окружении охраны направился к автомобилю.
Митингующие начали метать в губернатора снежки. По словам очевидцев, один из снежков попал Воробьеву в голову.
В ночь на 21 марта на полигоне ТБО «Ядрово» произошел выброс свалочных газов. В больнице оказались десятки детей с жалобами на тошноту, рвоту и головную боль. Около Центральной районной больницы Волоколамска местные жители устроили массовую акцию протеста с требованием закрыть свалку в Ядрово.
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