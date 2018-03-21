Изобретатель описал расчленение журналистки на подлодке

Датский изобретатель расписал подробности расчленения журналистки на подлодке

Мужчина утверждает, что Валль умерла из-за неисправности на подлодке: неполадка привела к скоплению ядовитых выхлопных газов. Сам же он под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

Мадсен признался, что использовал заостренную отвертку длиной 50 сантиметров, чтобы несколько раз проткнуть тело, и объяснил свой поступок.

«Я сделал несколько проколов в разных частях, потому что не хотел, чтобы там скопились газы. Ничего сексуального в отверстиях в вагине не было. Я понимаю, почему вы так считаете, но с моей стороны не было никакого сексуального подтекста», — заявил он.

На слушании также стало известно о показаниях Мадсена полиции. Тогда он сообщил, что вспомнил криминальный фильм «Семь» (Se7en), когда отрезал голову журналистки. По словам мужчины, в этом нет ничего неестественного, поскольку в фильме присутствует сцена с отрубленной конечностью.

Изобретатель также подтвердил, что хотел избавить от следов случившегося на подлодке, передает New York Post. Он заявил, что расчленять труп было ужасно, и он хочет, чтобы произошедшее ушло в прошлое. Прокуроры охарактеризовали мужчину как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями, а также сообщили о найденных на его компьютере видео с обезглавливанием женщин.

В январе сообщалось, что Мадсен издевался над Валль перед тем, как убить ее. По мнению следствия, мужчина связал ее, а затем начал бить, резать и колоть. Изобретателю было предъявлено обвинение в убийстве женщины, а также в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с трупом.

Мадсен отрицает свою причастность к убийству и какое-либо сексуальное насилие, однако признается в расчленении трупа.