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Пилот чудом избежал катастрофы
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Пилоту удалось запустить отказавший двигатель в нескольких метрах от земли 

РИА Новости 2 часа назад
Американский пилот Чад Барбер опубликовал видео, в котором у него отказывает двигатель во время полета. Запустить его он смог только в нескольких метрах от земли.
Барбер выполнял фигуры высшего пилотажа в небе над Корал Спрингс во Флориде на своем биплане Pitts. Неожиданно пропеллер перестал крутиться, и самолет начал падать.
Пилот сумел направить его к дороге, на которую мог бы приземлиться, однако в последний момент двигатель все-таки запустился. Барбер издал радостный крик и продолжил полет.
"Моей первой реакцией было отрицание, потому что раньше я слышал, как "захлебывается" двигатель, но заглох он впервые, — рассказал он в интервью Daily Mail. — Я бы сказал, что многие годы полетов готовили меня к таким ситуациям, но на самом деле ты не может подготовиться к неожиданному, как раз потому, что оно такое — неожиданное".
Барбер отметил, что смог сохранить спокойствие, и это помогло ему принять адекватное решение и направить самолет к подходящему для посадки месту.
"Надеюсь, это никогда не произойдет со мной или с кем-то еще", — добавил он.
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