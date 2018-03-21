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Названы версии самоубийства летчика Волошина
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Следствие озвучило пять версий самоубийства украинского летчика Волошина 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи рассматривают пять версий по делу о самоубийстве исполняющего обязанности руководителя Николаевского аэропорта участника так называемой антитеррористической операции в Донбассе Владислава Волошина. Об этом сообщается в Facebook Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
"Рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать либо опровергнуть каждую из них", — говорится в сообщении.
В управлении назвали основные причины суицида Волошина: это могло быть либо душевное волнение, либо деятельность в должности и.о. директора аэропорта, либо взаимоотношения в семье, либо возможные конфликты на службе в ВСУ, либо несчастный случай при обращении с оружием.
Также в сообщении говорится, что следствие начало проводить ряд экспертиз, а также определило круг лиц, которых планирует допросить.
Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, попытался покончить с собой 18 марта в собственной квартире, когда его семья находилась дома. Его госпитализировали, однако по дороге в больницу он скончался.
Его фамилия фигурирует в показаниях украинского военнослужащего по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. В них указывается, что самолет мог быть сбит со штурмовика, которым управлял Волошин. В СБУ утверждают, что в день катастрофы Волошин не совершал вылетов.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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