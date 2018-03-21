Соблюдающий ПДД капитан полиции разнес шесть автомобилей на своей машине в Москве

Участковый уполномоченного полиции по Алтуфьевскому району Москвы капитан полиции 1979 года рождения не справился с управлением и врезался сразу в шесть автомобилей на улице Декабристов в столице. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Полицейский ехал на своем автомобиле Hyundai Solaris по улице Декабристов в сторону улицы Сельскохозяйственной. Он не справился с управлением и влетел в шесть машин, припаркованных у дороги.

Никто из людей в результате аварии не пострадал. Среди автомобилей побиты: Hyundai Solaris, Kia Spectra, Toyota Prius, ГАЗель, автомобиль BAW и BMW.

По данному факту назначили проверку.

21 марта около 16:00 произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате аварии погибли два водителя транспортных средств. В автобусе были пассажиры, многие из которых пострадали. 11 детей доставили в больницу.