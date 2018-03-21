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Соблюдающий ПДД капитан полиции разнес шесть автомобилей на своей машине в Москве
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Соблюдающий ПДД капитан полиции разнес шесть автомобилей на своей машине в Москве 

360tv.ru 31 минуту назад
Участковый уполномоченного полиции по Алтуфьевскому району Москвы капитан полиции 1979 года рождения не справился с управлением и врезался сразу в шесть автомобилей на улице Декабристов в столице. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Полицейский ехал на своем автомобиле Hyundai Solaris по улице Декабристов в сторону улицы Сельскохозяйственной. Он не справился с управлением и влетел в шесть машин, припаркованных у дороги.
Никто из людей в результате аварии не пострадал. Среди автомобилей побиты: Hyundai Solaris, Kia Spectra, Toyota Prius, ГАЗель, автомобиль BAW и BMW.
По данному факту назначили проверку.
21 марта около 16:00 произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате аварии погибли два водителя транспортных средств. В автобусе были пассажиры, многие из которых пострадали. 11 детей доставили в больницу.
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