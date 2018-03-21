СК назвал приоритетную версию обрушения дома в Мурманске

Приоритетной версией обрушения дома в Мурманске является умышленное повреждение газового оборудования одним из жильцов, сообщил СК РФ

Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась часть дома. Утром в среду число погибших в результате взрыва возросло до трех человек: один из пострадавших скончался в больнице.