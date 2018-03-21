ИГ призналось в атаке в РФ

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ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Грозном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Грозном. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.
По данным пресс-службы МВД по Чечне, атака, совершенная 20 марта, заключалась в нападении на сотрудника полиции, а не на полицейский участок, о чем сообщалось ранее. Силовик был ранен, а злоумышленник — убит, передавал ТАСС.
В апреле прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успешной борьбе в республике с терроризмом и экстремизмом. «Общая раскрываемость преступлений растет и сегодня составляет более 96 процентов, это один из лучших показателей в стране», — отмечал он.
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