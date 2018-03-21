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Во Франции прогремел взрыв на химическом заводе
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Во Франции прогремел взрыв на химическом заводе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Два человека были госпитализированы в результате взрыва в среду на заводе немецкой химической компании Brenntag в коммуне Сэн-Сюльпис-ля-Пуант (департамент Тарн) во Франции. Об этом сообщила префектура департамента на своей странице в Twitter.
"В 9:45 подземный резервуар взорвался в Сэн-Сюльпис-ля-Пуант на предприятии компании Brenntag, специализирующейся на реализации промышленных химических продуктов. Авария произошла в процессе чистки резервуара, который был пустым в момент взрыва. Возможной причиной [взрыва] мог стать недостаток вентиляции, так как до этого в резервуаре находился этилацетат (бесцветная летучая жидкость — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении.
В префектуре также отметили, что двое пострадавших были доставлены в больницу.
В результате происшествия, было прервано железнодорожное сообщение между городами Альби и Тулузой. Местные власти рекомендовали близлежащим школам не выпускать учеников на улицу. На месте происшествия прибыла полиция, работают пожарные расчеты. Причины взрыва выясняются.
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