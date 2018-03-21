Во Франции прогремел взрыв на химическом заводе

"В 9:45 подземный резервуар взорвался в Сэн-Сюльпис-ля-Пуант на предприятии компании Brenntag, специализирующейся на реализации промышленных химических продуктов. Авария произошла в процессе чистки резервуара, который был пустым в момент взрыва. Возможной причиной [взрыва] мог стать недостаток вентиляции, так как до этого в резервуаре находился этилацетат (бесцветная летучая жидкость — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении. Два человека были госпитализированы в результате взрыва в среду на заводе немецкой химической компании Brenntag в коммуне Сэн-Сюльпис-ля-Пуант (департамент Тарн) во Франции . Об этом сообщила префектура департамента на своей странице в Twitter.

В префектуре также отметили, что двое пострадавших были доставлены в больницу.