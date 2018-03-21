Один человек погиб и один пострадал после взрыва газового баллона в Ульяновской области

"В результате взрыва газового баллона в частной скотобойне в селе Тумкино Ульяновской области погиб местный житель. Еще один человек — арендатор помещения — обращался за медицинской помощью", — сказал собеседник агентства.

Сорокин уточнил, что в результате взрыва обрушилась кровля и стена здания. По предварительной информации, произошла утечка газа. Управление СК по Ульяновской области начало проверку по факту происшествия.