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Один человек погиб и один пострадал после взрыва газового баллона в Ульяновской области
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Один человек погиб и один пострадал после взрыва газового баллона в Ульяновской области 

ТАСС 3 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газового баллона на частной скотобойне в селе Тумкино Ульяновской области. Об этом в среду сообщил ТАСС старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) РФ по региону по связям со СМИ Александр Сорокин.
"В результате взрыва газового баллона в частной скотобойне в селе Тумкино Ульяновской области погиб местный житель. Еще один человек — арендатор помещения — обращался за медицинской помощью", — сказал собеседник агентства.
Сорокин уточнил, что в результате взрыва обрушилась кровля и стена здания. По предварительной информации, произошла утечка газа. Управление СК по Ульяновской области начало проверку по факту происшествия.
Согласно информации, опубликованной на сайте главного управления МЧС по региону, взрыв газового баллона произошел в шлакоблочном здании размером 30х15 метров. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП разрушены внутренние перекрытия здания.
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