В Алтайском крае эвакуировали 450 человек

В Алтайском крае в связи с подтоплением жилых домов талыми водами было эвакуировано 468 жителей региона, заявил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.
«На утро 26 марта подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек…Проведена эвакуация 468 человек. 36 человек находятся в пунктах временного размещения», — приводит слова Лисина пресс-служба правительства Алтайского края.
Ранее стало известно, что режим ЧС ввели на алтайском курорте Белокуриха из-за подтопления.
Также сообщалось, что более 200 спасателей направлены на Алтай в связи с подтоплениями.