В Алтайском крае эвакуировали 450 человек

Более 450 человек эвакуировали из подтопленных домов в Алтайском крае

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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 12 человек

В Кемеровской области объявлен трёхдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ

При пожаре в одном из ТЦ Кемерова погибли четыре ребёнка