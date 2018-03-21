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В Прикамье пять человек пострадали при столкновении автобуса и Skoda Rapid
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В Прикамье пять человек пострадали при столкновении автобуса и Skoda Rapid 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса «ПАЗ» с легковым автомобилем Skoda Rapid в Красновишерском районе.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло утром 21 марта в 8.20 на шестом километре автодороги «Соликамск-Красновишерск». По предварительным данным, при повороте направо водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и влетел в автобус. Водителя и пассажира легкового автомобиля с различными травмами госпитализировали в больницу. Также пострадали три пассажира автобуса, которые получили ушибы. Им оказали медицинскую помощь на месте.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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