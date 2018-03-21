Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли

Судебное заседание по делу Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще восьми человек, которые были арестованы за проведение в тайской Паттайе нелегального секс-тренинга, состоится в четверг, сообщил источник в управлении полиции города.
Им грозит тюремное заключение сроком до пяти лет или денежный штраф с депортацией за нелегальный бизнес. При первом подобном нарушении, как правило, иностранцев чаще всего приговаривают к условному двухгодичному сроку, штрафу, депортации в страну гражданства и запретом на въезд в Таиланд на 10 лет, передает РИА «Новости».
Обвиняемые по делу были временно освобождены судом под денежный залог, но шестеро, в том числе Кириллова и Вашукевич, позже были задержаны иммиграционной полицией из-за нарушения иммиграционного законодательства.
За это им также грозит депортация в страну гражданства.
Она — гражданка Белоруссии, она вместе с секс-тренером Александром Кирилловым и другими участниками тренинга была задержана за нелегальные тренинги в Паттайе.
При этом Рыбка заявляла о наличии у нее записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США, в связи с чем она и Лесли направили в консульство США письмо с просьбой о политическом убежище для себя и всех задержанных вместе с ними.