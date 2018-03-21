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Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
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Названа дата суда над Настей Рыбкой в Таиланде 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Судебное заседание по делу Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще восьми человек, которые были арестованы за проведение в тайской Паттайе нелегального секс-тренинга, состоится в четверг, сообщил источник в управлении полиции города.
Им грозит тюремное заключение сроком до пяти лет или денежный штраф с депортацией за нелегальный бизнес. При первом подобном нарушении, как правило, иностранцев чаще всего приговаривают к условному двухгодичному сроку, штрафу, депортации в страну гражданства и запретом на въезд в Таиланд на 10 лет, передает РИА «Новости».
Обвиняемые по делу были временно освобождены судом под денежный залог, но шестеро, в том числе Кириллова и Вашукевич, позже были задержаны иммиграционной полицией из-за нарушения иммиграционного законодательства.
За это им также грозит депортация в страну гражданства.
Она — гражданка Белоруссии, она вместе с секс-тренером Александром Кирилловым и другими участниками тренинга была задержана за нелегальные тренинги в Паттайе.
При этом Рыбка заявляла о наличии у нее записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США, в связи с чем она и Лесли направили в консульство США письмо с просьбой о политическом убежище для себя и всех задержанных вместе с ними.
Отметим, что депортирована Вашукевич будет в Белоруссию, однако, скорее всего, рейсом через Москву. В России в ее отношении также подан иск в связи с размещением ей частных фотографиях с Олегом Дерипаской.
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