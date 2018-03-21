Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли

Названа дата суда над Настей Рыбкой в Таиланде

Судебное заседание по делу Насти Рыбки ( Анастасии Вашукевич ), Алекса Лесли ( Александра Кириллова ) и еще восьми человек, которые были арестованы за проведение в тайской Паттайе нелегального секс-тренинга, состоится в четверг, сообщил источник в управлении полиции города.

Им грозит тюремное заключение сроком до пяти лет или денежный штраф с депортацией за нелегальный бизнес. При первом подобном нарушении, как правило, иностранцев чаще всего приговаривают к условному двухгодичному сроку, штрафу, депортации в страну гражданства и запретом на въезд в Таиланд на 10 лет, передает РИА «Новости»

Обвиняемые по делу были временно освобождены судом под денежный залог, но шестеро, в том числе Кириллова и Вашукевич, позже были задержаны иммиграционной полицией из-за нарушения иммиграционного законодательства.

За это им также грозит депортация в страну гражданства.

Она — гражданка Белоруссии , она вместе с секс-тренером Александром Кирилловым и другими участниками тренинга была задержана за нелегальные тренинги в Паттайе.

При этом Рыбка заявляла о наличии у нее записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски , которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США , в связи с чем она и Лесли направили в консульство США письмо с просьбой о политическом убежище для себя и всех задержанных вместе с ними.