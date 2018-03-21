Вор угнал авто с младенцем

Американский автоугонщик умудрился угнать автомобиль, в котором находился маленький ребёнок. Очевидно, малыш спал в то время, когда вор залез в машину, поэтому о его присутствии преступник не подозревал. Обнаружил он юного пассажира на заднем сиденье, проехав более 10 километров. На пути угонщика оказалась заправка, где он задумал оставить автокресло с ребёнком. Мужчине пришлось повозиться, чтобы отстегнуть кресло, но после нескольких попыток он всё-таки сумел вытащить люльку и понёс её в сторону здания. Тут-то его и засняла камера видеонаблюдения.