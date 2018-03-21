В Ростове упавшее дерево убило девушку

Падение дерева в центре Ростова-на-Дону привело к гибели 21-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, сегодня на пешеходной части улицы Пушкинской произошло частичное обрушение дерева. В результате инцидента пострадала 21–летняя девушка, жительница Ростова-на-Дону, от полученных травм она скончалась, говорится в сообщении ведомства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.