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Кузнецова едет в курганскую школу, где произошло ЧП
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Кузнецова пообещала лично посетить курганскую школу, где девочка открыла стрельбу 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о намерении посетить Курганскую область, где 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из травматического пистолета. Об этом она сообщила в фейсбуке.
"ЧП в Курганской области. Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации:почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?" — написала Кузнецова.
Ранее курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина рассказала подробности о стрельбе в школе Курганской области, которую устроила ученица седьмого класса.
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