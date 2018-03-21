Из-за стрельбы в курганской школе проведут проверку

"Происшествием в школе занимаются правоохранительные органы. Прокуратура со своей стороны также проведет проверку", — сказала Шведкина.

Как сообщили ранее в ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины.