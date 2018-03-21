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Из-за стрельбы в курганской школе проведут проверку
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Прокуратура проведет проверку из-за стрельбы в школе в Курганской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Прокуратура проведет проверку после ЧП в школе города Шадринск Курганской области, где в среду школьница открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического оружия, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Оксана Шведкина.
Как сообщили ранее в ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины.
"Происшествием в школе занимаются правоохранительные органы. Прокуратура со своей стороны также проведет проверку", — сказала Шведкина.
По данным пресс-службы администрации города Шадринск, глава города Людмила Новикова собрала оперативное совещание со своими заместителями после сообщения о конфликте среди учащихся школы №15 с применением пневматического оружия. "Важно предметно понять причины и мотивы, и только тогда мы сможем объективно во всем разобраться", — цитирует пресс-служба горадминистрации слова Новиковой.
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