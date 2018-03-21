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Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
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Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу 

Рамблер 1 час назад
Очевидец в Пскове снял ролик, в котором зафиксировал, как медики скорой помощи волокли нетрезвого мужчину прямо по снегу. Врачи тащили его за руки, а потом забросили в машину на пол. При этом присутствовали сотрудники полиции, которые равнодушно смотрели на происходящее. Как сообщили СМИ, мужчина не хотел ехать в медицинское учреждение, намереваясь продолжать распитие алкоголя. Однако врачи всё-таки отвезли его в приёмник Псковской городской больницы, откуда он, уже протрезвев, смог уйти самостоятельно. В настоящий момент проводится служебная проверка в отношении врачей.
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