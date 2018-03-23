Дочь создателя «Новичка» высказалась о продаже отцом яда

Издание «Новая газета» сообщило, что в 1990-х годах один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк продал яд преступникам, которые позже убили с его помощью двух человек в Москве

Дочь Леонида Ринка Ольга заявила изданию РБК , что информация «Новой газеты» не соответствует действительности, и ученый намерен подать в суд за клевету.

По информации «Новой газеты», в 1995 году отравляющее вещество «Новичок» было использовано при убийстве банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой. Их смерть наступила после контакта с телефонной трубкой, которая была обработана веществом. В материалах уголовного дела говорилось, что «Новичок» преступникам передал человек, участвовавший в его разработке.

Одним из фигурантов дела был химик Леонид Ринк. На допросе он признался, что в 1994 году унес домой ампулы с синтезированным веществом, а затем передал их другому человеку, который «был связан с преступными элементами» и «угрожал ему». Позже дело против Ринка было закрыто, так как выяснилось, что перепродажа вещества состоялась после убийства Кивелиди.