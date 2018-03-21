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Число жертв взрыва газа в доме в Мурманске выросло до трех человек
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Число жертв взрыва газа в доме в Мурманске выросло до трех человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 21 мар — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске возросло до трех человек: один из пострадавших скончался в больнице, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф.
Ранее сообщалось о двух жертвах — мужчине и женщине.
"По нашим данным, мужчина скончался в реанимации областной больницы", — сообщил начальник территориального центра Виктор Рогалев.
Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник. В результате произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали. Всего к ликвидации привлекалось более 420 человек и 83 единицы техники.
Планируется, что в среду следователи продолжат работу по выявлению причин трагедии. Власти Мурманска встретятся с жильцами пострадавшего дома, будет решен вопрос с предоставлением маневренного фонда и положенных выплат. Также ожидается прибытие специалистов с аппаратно-программным диагностическим комплексом «Стрела-П» для проведения работ по обследованию здания.
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