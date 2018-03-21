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Увеличилось число жертв взрыва газа в мурманском доме
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Увеличилось число жертв взрыва газа в мурманском доме 

360tv.ru 2 часа назад
В результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске погибли три человека ‐ один из пострадавших скончался в больнице 21 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на центр медицины катастроф.
По нашим данным, мужчина скончался в реанимации областной больницы
— начальник территориального центра Виктор Рогалев.
Ранее сообщалось о двух погибших — мужчине и женщине.
Около 17:00 20 марта в мурманском жилом доме № 6, корпус 1 по улице Свердлова произошел взрыв газа. В результате хлопка обрушился угол дома с третьего по пятый этажи.
Помимо двух погибших есть шесть пострадавших. Мурманские следовали возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В Мурманской областной клинической больнице имени
П. А. Баяндина
сообщили, что один ребенок находится в реанимации. Он сильно пострадал в результате взрыва, поэтому за ним постоянно наблюдают врачи. У ребенка много переломов.
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