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Полиция рассказала о ситуации в курганской школе
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Полиция рассказала о ситуации после стрельбы в школе в Курганской области 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Школьница в среду утром в городе Шадринск Курганской области в школе открыла стрельбу из пневматического оружия, пострадали семь человек, госпитализации никого из них не потребовалось, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Елена Радаева.
Ранее источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что семиклассница в Курганской области в среду обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия — семь детей получили синяки и ссадины.
"Сегодня утром в одной из школ города Шадринск 13-летняя школьница из пневматического оружия, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия, по предварительным данным, синяки и ссадины получили семь учащихся. Никто не госпитализирован", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, в настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего, уточнила она.
Школа в настоящее время работает в штатном режиме, добавила она, отметив, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних школьница не состояла.
С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек). Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.
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