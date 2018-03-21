Полиция рассказала о ситуации в курганской школе

Полиция рассказала о ситуации после стрельбы в школе в Курганской области

"Сегодня утром в одной из школ города Шадринск 13-летняя школьница из пневматического оружия, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия, по предварительным данным, синяки и ссадины получили семь учащихся. Никто не госпитализирован", — сказала собеседница агентства. Ранее источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что семиклассница в Курганской области в среду обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия — семь детей получили синяки и ссадины.

Она уточнила, в настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего, уточнила она.

Школа в настоящее время работает в штатном режиме, добавила она, отметив, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних школьница не состояла.