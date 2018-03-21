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Из-за стрельбы в курганской школе пострадали семь человек
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Из-за стрельбы в курганской школе пострадали семь человек 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе школ Шадринска 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, в резальтате которой пострадали учащиеся учебного заведения. Об этом сообщают местные СМИ.
Новость дополняется.
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