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В Кабуле произошел мощный взрыв
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

СМИ: в Кабуле произошел мощный взрыв 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Мощный взрыв произошел в среду в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
Информация о пострадавших не поступала.
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