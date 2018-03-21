На Украине обнаружили тонны человеческих останков

В украинском Запорожье обнаружили свалку лекарственных отходов, среди которых оказались как медицинский мусор, так и человеческие останки. Об этом сообщает ТСН.

«Видели руку, видели ногу — это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки — видно, это все разорвали», — рассказала жительница Запорожья. Свалка была обнаружена в одной из промышленных зон города. Местные жители пожаловались, что трупный запах от нее распространялся даже при минусовой температуре.

Также на свалке были обнаружены бинты, ампулы и образцы анализов.

По информации Службы безопасности Украины, на свалке хранилось полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще две с половиной тонны — использованные медицинские инструменты, в том числе и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

Компания, которая должна вывозить отходы медицинских учреждений города, указывает, что на отходы судом был наложен арест, они пролежали на свалке два с половиной месяца.

«Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели — мы никто», — рассказал представитель компании.

В марте решение суда об аресте было отменено, ликвидировать свалку обещают до конца месяца. Экологические активисты, в свою очередь, требуют от властей объяснить, почему опасные отходы находились в неприспособленном для хранения помещении и чем это грозит жителям Запорожья.